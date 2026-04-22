Lazio, Rambaudi: "Partirei con Isaksen, Marusic dà certezze. E Lazzari..."
È quasi tutto pronto per la semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, che andrà in scena questa sera a Bergamo alle 21.00. Mancano da sciogliere giusto alcuni dubbi di formazione, su cui anche Roberto Rambaudi, a Radiosei, ha detto la sua.
Queste le sue parole: "Marusic è un giocatore che dà certezze, anche per la fisicità. Lazzari comunque l’ho visto bene a Napoli, poi magari sulle palle alte potrebbe andare in difficoltà quindi ci sta partire con Marusic stasera. Sugli infortunati che rientrano le valutazioni andranno fatte sulla tenuta, per evitare più cambi.
Basic-Cataldi-Taylor? Dele-Bashiru per caratteristiche nelle transizioni può essere un fattore, però credo che la partita di Napoli la devi tenere in considerazione. La Lazio sa chi va ad affrontare, lo stesso discorso vale per l’Atalanta. Io credo che il primo tempo, se riesci ad andare in vantaggio, gli togli alcune certezze, ma è l’inizio del secondo tempo il momento in cui si indirizzerà la semifinale; loro è lì che fanno capire se sono rientrati bene.
Questa gara vale tanto, vale la finale, e sarebbe un premio per quanto fatto in questi mesi. Cancellieri-Isaksen? Il primo riesce più a giocare in mezzo al campo, è più presente nell’area di rigore; il danese attacca la profondità. Sono simili nel ruolo, ma hanno caratteristiche diverse nella finalizzazione. Con Lazzari credo che si completi di più Cancellieri, con Marusic invece Isaksen. Io dal 1' partirei con il danese”.