Lazio, Reja non ha subbi su Sarri: "Quest'anno ha dimostrato che..."
22.04.2026 13:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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© foto di Federico De Luca 2026
In occasione della partita tra le sue due ex squadre - Atalanta e Lazio - ai taccuini della Gazzetta dello Sport è intervenuto Edy Reja. Il tecnico di Gorizia, tra i tanti argomenti trattati, ha parlato anche della sfida tra Raffaele Palladino e Maurizio Sarri, con particolare riferimento al lavoro svolto in questa stagione.
"Palladino ha trovato una situazione molto complicata, ma ci ha messo poso a rialzare la squadra. Ha lavorato nel solco tracciato da Gasperini, ma ha aggiunto del suo. Sarri è una garanzia. Un grande lavoratore che riesce sempre a tirare fuori il meglio dai suoi giocatori. Quest’anno lo si è visto ancora di più con tutti i problemi che ha dovuto affrontare".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.