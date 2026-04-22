NEWS | Belve, salta l'intervista di Federica Brignone: il motivo
22.04.2026 13:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Un’altra intervista scompare dalla nuova stagione di Belve. Sembra infatti che nelle scorse settimane la campionessa di sci Federica Brignone abbia registrato l’intervista con Francesca Fagnani che, però, non andrà in onda. Secondo quanto raccolto da fonti accreditate i motivi della mancata messa in onda sarebbero “editoriali”... <<< FEDERICA BRIGNONE >>>
autore
Jessica Reatini
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