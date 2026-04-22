NEWS | Belve, salta l'intervista di Federica Brignone: il motivo

22.04.2026 13:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
NEWS | Belve, salta l'intervista di Federica Brignone: il motivo

Un’altra intervista scompare dalla nuova stagione di Belve. Sembra infatti che nelle scorse settimane la campionessa di sci Federica Brignone abbia registrato l’intervista con Francesca Fagnani che, però, non andrà in onda. Secondo quanto raccolto da fonti accreditate i motivi della mancata messa in onda sarebbero “editoriali”... <<< FEDERICA BRIGNONE >>>

Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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