NEWS | Liam Gallagher a Roma, fan in delirio. E lui promette...
22.04.2026 14:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Un viaggio di piacere e forse una promessa? Dopo l’incredibile successo della reunion dello scorso anno i tanti, tantissimi, fan degli Oasis hanno solo un desiderio: che la band torni a suonare in Europa e, magari, anche a Roma. A scatenare i fan è bastato un viaggio a Roma di Liam Gallagher giunto nella Capitale insieme alla famiglia e alla compagna... <<< OASIS A ROMA >>>
autore
Jessica Reatini
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