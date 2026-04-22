Lazio, cambia la viabilità per le gare contro Udinese e Inter: i dettagli

22.04.2026 15:30 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Fonte: sslazio.it
Lazio, cambia la viabilità per le gare contro Udinese e Inter: i dettagli
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A causa dei disagi connessi ai lavori per gli Internazionali di tennis, la S.S. Lazio informa per le gare di Serie A Enilive Lazio-Udinese, in programma lunedì 27 aprile alle ore 20:45, e Lazio-Inter, prevista per il 10 maggio (data e orario da confermare), saranno determinate alcune modifiche alle aree parcheggio.

I possessori dei pass parcheggio indicati potranno usufruire, in alternativa e fino a esaurimento dei posti disponibili, delle seguenti aree:

• B1 - B2 (Viale delle Olimpiadi) → alternativa: Via Contarini

• E1 – E2 (Via Nigra) → alternativa: viale sul Piazzale della Farnesina

• C7 (Stadio dei Marmi) → alternativa: Via Contarini

• C6 (Stadio dei Marmi) → alternativa: Via Nigra

• Disabili lato Tevere → alternative: Via Tittoni – Via Blanc

• A5 – A6 – A7 (Via dei Gladiatori) → alternative: Lungotevere della Vittoria – Lungotevere Oberdan (fino a Piazza Monte Grappa)

Per questi ultimi parcheggi sarà attivo un servizio navetta dedicato per il collegamento con lo stadio.

Per una consultazione dettagliata delle aree alternative, è possibile cliccare qui e visualizzare la mappa dedicata.

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.