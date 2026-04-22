Lazio, aperte le iscrizioni per i Summer Camp 2026: tutte le info
22.04.2026 16:00 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Attraverso un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha reso note tutte le informazioni utili per i Summer Camp 2026. Questa la nota:
"I Lazio Summer Camp sono rivolti a ragazzi e ragazze appassionati di calcio tra i 6 e i 16 anni che vogliono vivere un`esperienza unica all'insegna dei colori biancocelesti.
Gli Istruttori del Settore Giovanile della S.S.Lazio guideranno le giornate dei camp estivi attraverso un ricco programma di attività ideato per accrescere le abilità tecniche e tattiche dei ragazzi. Cerca il camp più vicino a te e vivi con noi un’estate di calcio, sport e tanto divertimento!
Scopri tutte le info e iscriviti subito!".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.