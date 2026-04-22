Lazio, c'è una novità sulla Supercoppa Italiana: le ultime
22.04.2026 17:00 di Mauro Rossi
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Atalanta e Lazio si giocano l’ultimo atto della Coppa Italia. Ma non solo: in ballo c’è anche un altro trofeo. Dopo il successo dell’Inter contro il Como, con la vittoria ormai praticamente scontata dello scudetto, chi delle due squadre passerà il turno a Bergamo disputerà pure la finale di Supercoppa Italiana (sempre contro i nerazzurri). Infatti, secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, per la competizione si va verso la finale secca e non la final four come negli ultimi anni. Si attende la conferma sia sulla formula che, soprattutto, sulla sede. Ma Atalanta e Lazio hanno una doppia grande occasione.