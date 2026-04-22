Lazio, De Canio: "Noslin a Napoli tanta roba. Atalanta? Mi aspetto una gara..."
22.04.2026 16:45 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Questione di ore, poi la Lazio scenderà in campo per affrontare l'Atalanta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. I bianconcelesti si giocano tutto alla New Balance Arena, hanno l'occasione di arrivare fino in fondo al torneo e di rendere la stagione un po' meno disastrosa. Sulla gara si è espresso, ai microfoni di TMW, De Canio.
Queste le sue sensazioni a poche ore dal calcio d'inizio: "Il Noslin visto a Napoli è tanta roba, è diverso rispetto a Maldini in quel ruolo di attaccante. Vedo una partita molto equilibrata, sarà spettacolo e si potrebbe decidere ai rigori".