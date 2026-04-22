Lazio, a lezione dal "professor" Pedro: l'incontro con la Miracoli FC - VIDEO
22.04.2026 18:50 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
A lezione dal professor Pedro. Un pomeriggio diverso e sicuramente speciale e divertente per i ragazzi della scuola calcio Miracoli FC che hanno potuto incontrare, nei giorni scorsi, il campione spagnolo e imparare da lui qualche trucchetto per giocare.
"Si respira un bell’ambiente, è una bella famiglia. La verità è che ho avuto la fortuna di venire qui e condividere questo momento con tutti loro. Mi è piaciuta tanto questa bella esperienza" ha detto il biancoceleste a conclusione dell'evento.