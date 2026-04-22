Quanto vale il mercato delle scommesse sportive in Italia: i dati aggiornati ADM

Per capire davvero quanto pesa il mercato delle scommesse sportive in Italia non basta fermarsi ai volumi complessivi: bisogna leggere i bollettini statistici ADM, osservare la spinta del gioco a distanza e misurare il ruolo crescente del mobile in un settore che continua a spostarsi verso l’online regolato. È da qui che parte questa analisi, costruita su fonti ufficiali, per distinguere tra raccolta, spesa e canali di accesso, senza confondere il rumore promozionale con i numeri reali. In questo quadro conta anche capire come si muovono gli operatori autorizzati e cosa offre oggi una piattaforma di scommesse sportive nel perimetro ADM, tra requisiti tecnici, concessioni e nuovi standard operativi che stanno ridisegnando l’intero comparto.

I numeri del 2025 tra raccolta e canale online

Se si guarda ai dati più recenti, il comparto delle scommesse sportive a quota fissa ha chiuso il 2025 con una raccolta di circa 19,2 miliardi di euro e con un gettito superiore a 622 milioni. Il dato mostra una lieve frenata rispetto all’anno precedente, ma conferma comunque una dimensione industriale molto ampia dopo due stagioni di forte espansione. La linea di tendenza più netta resta quella del digitale: il canale online ha generato 13,9 miliardi, pari a circa il 72,4% del totale, mentre il retail si è fermato poco sopra i 5,2 miliardi. Letto in chiave economica, il punto non è soltanto quanto si gioca, ma dove si gioca: lo spostamento verso il web modifica pesi fiscali, struttura competitiva e modelli operativi degli operatori autorizzati. Nel quadro generale dei giochi pubblici, il 2025 ha superato i 165 miliardi di raccolta complessiva, con l’online oltre quota 100 miliardi, segnale che il canale remoto non è più un supporto del fisico, ma uno dei veri assi portanti del mercato regolato.

Mobile, app e nuovo assetto concessorio

Il cambio di passo non si legge solo nei volumi, ma anche nell’infrastruttura del settore. Con 52 concessioni assegnate a 46 operatori e con l’avvio del nuovo regime dal 13 novembre 2025, il gioco a distanza è entrato in una fase più selettiva, con regole tecniche più rigide e un perimetro operativo più controllato. In questo scenario il mobile pesa sempre di più, perché è sullo smartphone che si concentra ormai gran parte della continuità di accesso tra pre match, live e gestione del conto di gioco. Per questo oggi una piattaforma di scommesse sportive non compete soltanto sulle quote o sull’ampiezza del palinsesto, ma anche su stabilità, rapidità e qualità del flusso digitale. Lo stesso vale per gli altri segmenti dell’iGaming regolato, dai verticali di casino live con croupier fino ai prodotti di carte, che condividono account, procedure di verifica e standard tecnici sempre più uniformi. A rafforzare questo passaggio c’è anche il protocollo PSQF 5.0, pubblicato in versione definitiva da ADM e operativo dal 16 marzo 2026, inserito dentro un quadro più ampio di aggiornamenti ADM sui giochi a quota fissa che aiutano a leggere meglio l’evoluzione tecnica e regolatoria del comparto.

Controlli, legalità e peso del canale regolato

Un altro dato decisivo, quando si analizza il valore reale del comparto, riguarda la capacità di presidio del mercato. Nella relazione parlamentare sui risultati 2024 di ADM si legge che gli esercizi controllati nel settore giochi sono stati 19.238, con un indice di presidio del 19,99%, 3.319 sanzioni irrogate, 72,56 milioni di euro recuperati e 721 siti web irregolari inibiti, in aumento del 47,14% rispetto al 2023. Numeri di questo tipo aiutano a capire perché i dati ufficiali abbiano un peso centrale nella lettura economica del settore: non misurano solo la raccolta, ma anche la tenuta del perimetro legale. Ed è proprio dentro questo quadro che si muovono tutti i verticali autorizzati, non soltanto le scommesse, regole fiscali e sistemi di vigilanza che incidono direttamente sulla fiducia del pubblico e sulla stabilità del mercato.

Come leggere raccolta, spesa e gettito

Per dare un valore corretto ai numeri ADM bisogna separare tre indicatori diversi: la raccolta, cioè l’ammontare complessivo delle puntate, le vincite restituite ai giocatori e la spesa, che coincide con la differenza tra le due grandezze e descrive molto meglio il peso economico effettivo del settore. È un punto decisivo, perché volumi molto alti non significano automaticamente margini proporzionati. I primi dati del 2026 confermano proprio questa lettura: a marzo le scommesse a quota fissa totali hanno raggiunto circa 1,941 miliardi di euro, in crescita del 16,94% su base annua, mentre il solo betting online ha toccato circa 1,4 miliardi di raccolta e 153,6 milioni di spesa. In altre parole, il mercato continua a muovere cifre enormi, ma per leggerlo in modo serio bisogna osservare insieme flussi, ritorno in vincite, fiscalità e capacità dei concessionari di trasformare il traffico digitale in ricavi sostenibili.

Perché i dati ADM contano davvero

Il punto centrale è che il valore del mercato non coincide mai con la sola raccolta. Conta la capacità del sistema di tenere la domanda entro un perimetro regolato, con concessioni selettive, tracciabilità dei flussi, tutela dei minori e aggiornamento costante delle regole tecniche. Il quadro normativo richiamato dalla Camera conferma che il modello italiano si fonda su concessione, controllo statale e contrasto al gioco illegale, mentre per le scommesse sportive a quota fissa il prelievo si applica sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, con aliquote del 20,5% sulla rete fisica e del 24,5% a distanza. Per leggere davvero il mercato iGaming italiano, quindi, bisogna guardare insieme dimensione economica, qualità del presidio pubblico e capacità del canale autorizzato di restare competitivo senza perdere solidità