Lazio, Ballotta: "Motta può solo migliorare. Sarri? Per il futuro chiederà..."

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In vista di Atalanta - Lazio di Coppa Italia, Marco Ballotta ha parlato a Tuttomercatoweb.it. L'ex portiere ha parlato della stagione fin qui disputata dai biancoceleste, soffermandosi sul lavoro svolto da mister Sarri: "Secondo me ha fatto un buon lavoro viste le condizioni che ha trovato. Forse non sono stati rispettati degli accordi rispetto alla squadra che si aspettava di avere. Lui è andato avanti senza problemi e sta ottenendo quello che poteva ottenere. Poi c'è questa semifinale di Coppa Italia: se andasse bene chiuderebbe una stagione positiva".

Sul possibile futuro del tecnico ha detto: "Intanto ha due anni di contratto. Lotito qualcosa dovrà fare. Un'altra stagione del genere non so quanto possa essere gratificante. Qualcosa farà. Non so se spenderà soldi o meno, ma Sarri immagino chiederà delle certezze. Degli obiettivi di un certo tipo. Non penso possa continuare con le condizioni attuali".

Ballotta, poi, ha espresso un giudizio sul rendimento di Motta: "Si è fatto davvero trovare pronto. Tutti ne parlavano come di un punto interrogativo, non conoscendolo. Invece al momento si è dimostrato un buon portiere. È giovane, ha solo da migliorare, ma già è già è una buona partenza. Una nota molto positiva per la Lazio".

Queste, infine, le sue aspettative sulla semifinale: "All'andata è finita 2-2 contro un'Atalanta che è un'ottima squadra. Non sarà facile, ma per me partono alla pari. Ora la Lazio è in un buon momento, sarà una bella partita. Non so se sarà come quella di ieri sera, che è stata veramente piacevole. La Lazio ha buone possibilità, ma l'Atalanta non è facile da superare. Per entrambe è un'occasione importante per andare in Europa".