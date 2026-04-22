Lazio, Piscedda: "Se fossi in Sarri cambierei il centrocampo. Sui rigori..."
Massimo Piscedda è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per dire la sua sulla partita di questa sera tra la Lazio e l'Atalanta, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.
LAZIO - "Contro l'Atalanta andrebbe irrobustito il centrocampo. A Napoli c'era un centrocampo più tecnico, utile per ripartire. Il centrocampo della Dea mi sembra più in forma di quello del Napoli. Dele-Bashiru? Penso che possa essere una soluzione per contrastare la loro forza. Io gli ex in principio li farei sempre giocare. Se inizia Maldini va bene, poi c'è sempre la possibilità di cambiarlo a partita in corso. Non credo che si possa creare i piani partita battendo un calcio di rigore. I rigoristi verranno decisi alla fine della partita".
ATALANTA - "Palladino in campo metterà i migliori, non farà piani predefiniti. La Lazio dovrà prestare particolare attenzione agli esterni. I terzini stringono molto e quindi soffrono i quinti delle avversarie".