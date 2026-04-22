Trevisani: “Si parla poco di Gila perché è alla Lazio, ma è tra i più forti in A”

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Durante un nuovo appuntamento con Fontana di Trevi si è parlato anche di Lazio e nello specifico di Mario Gila. Questo il pensiero di Riccardo Trevisani sullo spagnolo: “Credo che Mario Gila sia un giocatore molto sottovalutato, molto poco considerato. Quando facciamo la cosa del miglior difensore è sempre ‘Bremer, Akanji, Bastoni, quello, quell’altro’. Nessuno nomina mai Mario Gila che per me nella partita di Napoli nello specifico, ma gliene ho visto fare dieci come quella di Napoli, si è preso una fetta importante del nostro campionato”.

“Non so se nei cinque, nei tre, ma per me rischia di essere uno che qualcuno dice: ‘È il miglior difensore del campionato’. Forse non arrivo a dirlo, ma mi fa impazzire e quando Tare l’ha preso alla Lazio io non lo conoscevo. Ramon l’avevo sentito nominare, di Gila non avevo avuto tracce. L’ostracismo iniziale di Sarri mi faceva pensare che avessi ragione io, invece mi sa che aveva ragione Tare. Perché Gila prima nel secondo anno di Sarri, poi con Baroni e adesso di nuovo con Sarri ha tirato fuori una serie di prestazioni veramente notevolissime”.

“Giocatore che si nota poco, forse perché non è un gigantone fisicamente nel calcio di oggi, forse perché la Lazio non facendo la Champions League o comunque le coppe non ha questo modo di mettersi in mostra. Ma trovo che Mario Gila sia un difensore centrale eccezionale. Ed eccezionale vuol dire che può giocare alla Juve, può giocare all’Inter, può giocare al Milan e forse pure sopra ma mi voglio fermare a Juventus, Inter e Milan”.