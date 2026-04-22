Lazio, Sabatini: "L'Atalanta partirà forte, ma la squadra di Sarri..."

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Tra la finale di Coppa Italia conquistata dall'Inter e la semifinale di ritorno di questa sera tra Atalanta e Lazio, si è espresso, ai microfoni di Radio Laziale, Sandro Sabatini che ha anche ipotizzato una possibile finale.

INTER IN FINALE - "Affrontare l'Inter in finale sarebbe un'altra cosa rispetto al Como. I lariani hanno sprecato molte occasioni. Per Atalanta e Lazio sarebbe stata meglio la squadra di Fabregas. L'Inter è la squadra più forte del campionato. Nettamente. Ha la stessa squadra dell'anno scorso, ma ha giocato meno in Champions League. Una caratteristica della finale di Coppa Italia è che tutte e tre le squadre la prepareranno pensando solo a quello. Forse solo l'Atalanta può avere un po' più la testa al campionato rispetto a Lazio e Inter".

ATALANTA-LAZIO - "Io penso che l'Atalanta partirà all'arrembaggio. Contro la Juve è partita in quel modo e contro la Roma è partita con grande personalità. Per fare una previsione devo basarmi su quello che ho visto. Ultimamento ho visto una grande Lazio tatticamente e difensivamente che può reggere botta contro questa Atalanta".