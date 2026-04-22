Lazio, Sabatini: "L'Atalanta partirà forte, ma la squadra di Sarri..."

22.04.2026 18:30 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Sabatini: "L'Atalanta partirà forte, ma la squadra di Sarri..."
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Tra la finale di Coppa Italia conquistata dall'Inter e la semifinale di ritorno di questa sera tra Atalanta e Lazio, si è espresso, ai microfoni di Radio Laziale, Sandro Sabatini che ha anche ipotizzato una possibile finale. 

INTER IN FINALE - "Affrontare l'Inter in finale sarebbe un'altra cosa rispetto al Como. I lariani hanno sprecato molte occasioni. Per Atalanta e Lazio sarebbe stata meglio la squadra di Fabregas. L'Inter è la squadra più forte del campionato. Nettamente. Ha la stessa squadra dell'anno scorso, ma ha giocato meno in Champions League. Una caratteristica della finale di Coppa Italia è che tutte e tre le squadre la prepareranno pensando solo a quello. Forse solo l'Atalanta può avere un po' più la testa al campionato rispetto a Lazio e Inter".

ATALANTA-LAZIO "Io penso che l'Atalanta partirà all'arrembaggio. Contro la Juve è partita in quel modo e contro la Roma è partita con grande personalità. Per fare una previsione devo basarmi su quello che ho visto. Ultimamento ho visto una grande Lazio tatticamente e difensivamente che può reggere botta contro questa Atalanta". 

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.