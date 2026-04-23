Lazio, Motta e i quattro rigori consecutivi parati: solo in due ci erano riusciti prima
23.04.2026 11:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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È nata una stella? Forse. Magari è troppo presto per dirlo, ma i numeri ad ora non lasciano dubbi. Edoardo Motta ha parato quattro rigori su cinque ieri sera contro l'Atalanta, anzi cinque su sei da quando è arrivato alla Lazio, se contiamo anche quello a Orsolini contro il Bologna.
Pararne quattro di fila, però, è una roba che non si vede tutti i giorni. Con la sequenza quasi perfetta contro l'Atalanta, infatti, come ha sottolineato Giuseppe Pastore, Motta è entrato in un ristrettissimo club di portieri ad esserci riusciti "raggiungendo il rumeno Helmuth Duckadam (4 su 4, Steaua Bucarest-Barcellona, finale Coppa Campioni 1986), il russo Matvey Safonov (4 su 5, PSG-Flamengo, finale Intercontinentale 2025) e chissà chi altri".
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.