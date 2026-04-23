Lazio - Udinese, scelto l’arbitro del match: la designazione
23.04.2026 12:00 di Mauro Rossi
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Torna il campionato per la Lazio dopo la finale di Coppa Italia conquistata in casa dell'Atalanta. La squadra bianccoeleste tornerà a giocare all'Olimpico nel prossimo turno Serie A in programma lunedì 27 aprile alle ore 20:45 contro l'Udinese. Proprio in vista del match l’AIA ha reso nota la designazione arbitrale per la gara contro i friulani.
L’arbitro sarà il signor Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Gli assistenti saranno Palermo e Zanellati con Marchetti quarto uomo. Al Var ci sarà Camplone con Maggioni come Avar. Di seguito la designazione completa.
Arbitro: Bonacina (sez. Bergamo)
Assistenti: Palermo - Zanellati
IV Uomo: Marchetti
VAR: Camplone
AVAR: Maggioni