Lazio - Udinese, scelto l’arbitro del match: la designazione

23.04.2026 12:00 di  Mauro Rossi   vedi letture
Lazio - Udinese, scelto l’arbitro del match: la designazione
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© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Torna il campionato per la Lazio dopo la finale di Coppa Italia conquistata in casa dell'Atalanta. La squadra bianccoeleste tornerà a giocare all'Olimpico nel prossimo turno Serie A in programma lunedì 27 aprile alle ore 20:45 contro l'Udinese. Proprio in vista del match l’AIA ha reso nota la designazione arbitrale per la gara contro i friulani. 

L’arbitro sarà il signor Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Gli assistenti saranno Palermo e Zanellati con Marchetti quarto uomo. Al Var ci sarà Camplone con Maggioni come Avar. Di seguito la designazione completa.

Arbitro: Bonacina (sez. Bergamo)

Assistenti: Palermo - Zanellati

IV Uomo: Marchetti

VAR: Camplone

AVAR: Maggioni