Coppa Italia, Lazio e Inter volano in finale: c'è solo un precedente
RASSEGNA STAMPA - Lazio e Inter sono le due finaliste di Coppa Italia. Il 13 maggio, all'Olimpico, nerazzurri e biancocelesti disputeranno l'ultimo atto della competizione, contendendosi un trofeo che per ognuna può assumere un valore speciale. Per la squadra Chivu la possibilità di vincere uno straordinario Doblete campionato-coppa e lasciarsi alle spalle le delusioni dello scorso anno, mentre per i biancocelesti l'occasione di chiudere nel modo più dolce una stagione a lunghi tratti amara e centrare un'insperata qualificazione europea.
Nel corso degli anni, gli scontri tra Lazio e Inter si sono spesso rivelati decisivi per l'assegnazione di titoli o qualificazioni europee. In Coppa Italia, però, sarà solamente la seconda volta che i due club si affrontano in finale. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, l'unico precedente risale al 2000, quando i capitolini vinsero 2-1 l'andata a Roma (Nedved e Simeone in gol) e pareggiarono 0-0 il match di ritorno a Milan, conquistando il trofeo.