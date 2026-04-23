Lazio, senti Tacchinardi: "Taylor è determinante, può ricordare Hamsik"
23.04.2026 13:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Dopo la vittoria ai rigori della Lazio in semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, l'ex attaccante Alessio Tacchinardi ha commentato la prestazione dei biancocelesti negli studi di Sport Mediaset. In particolare ha espresso il suo pensiero riguardo alla gara di Kenneth Taylor. Di seguito le sue parole: "Taylor? Con le dovute proporzioni, può ricordare Hamsik. Arriva facile nell'area avversaria e ha i gol nelle gambe, oltre che i tempi di inserimento. Un giocatore determinante per questa Lazio".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.