Lazio, i tifosi entreranno al derby? L'annuncio dei gruppi organizzati
Se i gruppi organizzati hanno deciso di entrare per la finale di Coppa Italia contro l'Inter, lo stesso non si può dire per il derby di qualche giorno dopo. Questa la decisione comunicata sui social: "Capiamo l'importanza del derby e di quanto sia forte, in ogni Laziale, il desiderio di non lasciare anche solo un centimetro di spazio cittadino a quelli dell'altra sponda.
Siamo coscienti di quanto sia scioccante e rumoroso il silenzio di un derby senza protagonisti, proprio per questo crediamo che entrare in questa occasione significherebbe solo seguire il più classico dei copioni di una tifoseria normale e molle, cosa che noi non siamo! Comunichiamo quindi che i gruppi del tifo organizzato hanno deciso di NON ENTRARE allo stadio nella partita Roma - Lazio del 17 (o 18) Maggio. Rimarremo fuori, a Ponte Milvio, per vivere insieme il più classico dei pre-derby, così da poter difendere casa nostra e riempire la piazza di Lazialità.
La nostra dignità vale molto di più di un derby
La nostra parola ha un peso ed intendiamo mantenerla".