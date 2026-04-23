Lazio, Castellanos esalta Patric: il commento dopo la vittoria con l’Atalanta - FOTO
Altra gara da vertice basso per Patric, altra prestazione convincente. Un match, quelllo vinto ai rigori dalla Lazio contro l'Atalanta, che lo spagnolo ha disputato da veterano del ruolo, guadagnandosi ancora una volta complimenti e voti positivi in pagella.
Al termine della sfida è stato lo stesso Patric a manifestare tutto l'entusiasmo per il nuovo ruolo, ai microfoni di Radio Tv Serie A: “Mi trovo molto bene da vertice basso, sono molto felice di questa posizione e di dare il mio contributo alla squadra. Sono felice nel nuovo ruolo”.
I complimenti allo spagnolo sono arrivati anche da un ex compagno alla Lazio. Sotto il post pubblicato sui social dallo stesso Patric, infatti, è apparso il commento di Castellanos: “11 km” con tanto di applausi, a cui il calciatore bianccoeleste ha risposto con un “Mi hermano”. Anche a distanza, il Taty continua a seguire da vicino le sorti dei biancocelesti.