Pedro omaggia Veron: "Un grande. Forza Lazio!" - FOTO
31.03.2026 13:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Veron è tornato a Formello. L'ex centrocampista ha fatto visita al Centro Sportivo di Formello dove ha incontrato i giocatori della squadra di Sarri. Tra questi c'era anche Pedro, che ha pubblicato su Instagram la foto insieme all'argentino: "Un grande. Forza Lazio", si legge nella storia. Di seguito l'immagine.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.