Lazio, la società fa gli auguri a Felipe Anderson: il messaggio - FOTO

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Nel giorno del suo trentatreesimo compleanno la Lazio ha voluto fare i propri auguri a Felipe Anderson, dedicandogli un post sui propri canali social. Scegliendo la foto di una sua esultanza, la società ha aggiunto la scritta "Happy Birthday Felipe", inserita anche nella didascalia del post, al quale lo stesso FA ha risposto scrivendo: "Grazie, sempre nel mio cuore!".

I NUMERI DI FELIPE ANDERSON CON LA LAZIO - Felipe Anderson è uno dei giocatori più amati nella storia recente della Lazio. Mix di talento e intelligenza, ha più volte fatto urlare di gioia lo Stadio Olimpico e tutti i tifosi biancocelesti. Nelle sue due parentesi laziali - dal 2013 al 2018 e poi dal 2021 al 2024 - 'Pipe' ha giocato 326 volte con la maglia della Lazio indosso, segnando 58 gol e servendo 63 assist. Dal 2024 è tornato in patria per indossare la maglia del Palmeiras, con cui conta già 90 apparizioni, 6 gol e 6 assist.