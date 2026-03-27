Danimarca, Isaksen esulta e ringrazia i tifosi: il suo messaggio - FOTO
27.03.2026 13:30 di Simone Locusta
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Il primo step è superato, adesso la Danimarca come l'Italia dovrà superare la finale playoff per raggiungere i Mondiali. Dopo aver superato la Macedonia del Nord, i danesi se la vedranno con la Repubblica Ceca martedì 31 marzo.
Nella vittoria contro i macedoni uno dei protagonisti principali è stato Gustav Isaksen, esterno della Lazio e idolo della nazionale danese. Il suo ruolo da protagonista è ormai consolidato, i tifosi lo incensano e tutto questo amore lui lo percepisce eccome.
Nel suo ultimo post social, pubblicato dopo il 4-0 sulla Macedonia del Nord, Isaksen ci tiene a ringraziare i tifosi: "Primo step, grazie per il supporto", questo il messaggio dell'ex Midtjylland.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.