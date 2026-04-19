Lazio, Isaksen compie gli anni: gli auguri della società - FOTO
19.04.2026 16:00 di Simone Locusta
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Oggi è il compleanno di Gustav Isaksen. L'esterno danese, arrivato nel 2023 alla Lazio dal Midtjylland, spegne 25 candeline. Di seguito gli auguri della società biancoceleste, pubblicati sul proprio sito ufficiale: "Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno". Gli auguri sono arrivati anche tramite i canali social della Lazio, di seguito il post.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.