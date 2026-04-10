Rovella infortunato, ma pensa sempre alla Lazio: il suo ricordo - FOTO
10.04.2026 22:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Quanto gli manca la Lazio. Nicolò Rovella è fermo, costretto a non poter vestire la maglia biancoceleste per l'ennesimo imprevisto di questa stagione maledetta. Era tornato a giocare a Cagliari dopo un lungo calvario per la pubalgia, salvo poi fratturarsi la clavicola e finire anticipitamente la sua annata. Tornerà solo in estate per la preparazione. Ma la Lazio è sempre nei suoi pensieri, come testimonia l'ultima storia che ha pubblicato su Instagram con una sua esultanza dell'anno scorso. In sottofondo 'I romantici' di Tommaso Paradiso, cantante di fede laziale. Segnale di quanto gli stia mancando il campo e soprattutto indossare la maglia biancoceleste. Di seguito il post.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.