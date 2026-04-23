Atalanta - Lazio, Isaksen segna il rigore: il retroscena prima di tirarlo
Una notte che i tifosi della Lazio ricorderanno per molto tempo quella della New Balance Arena. Una notte che sembrava stregata e che invece ha regalato alla squadra di Sarri il sogno della finale di Coppa Italia.
Il momento più difficile della serata è stato senza dubbio quello dei calci di rigore: l'errore di Nuno Tavares prima e quello di Cataldi poi avevano portato la Lazio in svantaggio, tenuta a galla solo dalla parata di Motta su Scamacca.
Così quando è toccato a Isaksen andare dal dischetto la tensione era alle stelle: il danese aveva la chance di rimettere tutto in parità e il peso di quel pallone era enorme. Tanto che, come riportato da Mediaset in telecronaca, Gustav non ha voluto che il raccattapalle toccasse la palla ed è stato lui stesso ad andarla a prendere posizionandola sul dischetto, il resto è ormai storia.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.