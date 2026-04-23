Atalanta - Lazio, Isaksen segna il rigore: il retroscena prima di tirarlo

23.04.2026 14:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Atalanta - Lazio, Isaksen segna il rigore: il retroscena prima di tirarlo

Una notte che i tifosi della Lazio ricorderanno per molto tempo quella della New Balance Arena. Una notte che sembrava stregata e che invece ha regalato alla squadra di Sarri il sogno della finale di Coppa Italia. 

Il momento più difficile della serata è stato senza dubbio quello dei calci di rigore: l'errore di Nuno Tavares prima e quello di Cataldi poi avevano portato la Lazio in svantaggio, tenuta a galla solo dalla parata di Motta su Scamacca.

Così quando è toccato a Isaksen andare dal dischetto la tensione era alle stelle: il danese aveva la chance di rimettere tutto in parità e il peso di quel pallone era enorme. Tanto che, come riportato da Mediaset in telecronaca, Gustav non ha voluto che il raccattapalle toccasse la palla ed è stato lui stesso ad andarla a prendere posizionandola sul dischetto, il resto è ormai storia.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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