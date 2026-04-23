Serie A, date e orari della 36ª giornata: quando si gioca Lazio - Inter

23.04.2026 15:20 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Serie A, date e orari della 36ª giornata: quando si gioca Lazio - Inter
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La Lega di Serie A ha reso note date e orari della 36ª giornata del campionato di Serie A che si giocherà nel weekend del 10 maggio.

La sfida di campionato tra Lazio e Inter andrà in scena all’Olimpico sabato 9 maggio alle 18.00 con le due squadre che poi il 13 maggio si sfideranno, nuovamente all’Olimpico, in finale di Coppa Italia.

Di seguito il calendario della 36ª giornata

08/05/2026 Venerdì 20.45 Torino - Sassuolo

09/05/2026 Sabato 15.00 Cagliari - Udinese

09/05/2026 Sabato 18.00 Lazio - Inter

09/05/2026 Sabato 20.45 Lecce - Juventus

10/05/2026 Domenica 12.30 Verona - Como

10/05/2026 Domenica 15.00 Cremonese - Pisa

10/05/2026 Domenica 15.00 Fiorentina - Genoa

10/05/2026 Domenica 18.00 Parma - Roma

10/05/2026 Domenica 20.45 Milan - Atalanta

11/05/2026 Lunedi 20.45 Napoli -Bologna

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