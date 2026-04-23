Serie A, date e orari della 36ª giornata: quando si gioca Lazio - Inter
La Lega di Serie A ha reso note date e orari della 36ª giornata del campionato di Serie A che si giocherà nel weekend del 10 maggio.
La sfida di campionato tra Lazio e Inter andrà in scena all’Olimpico sabato 9 maggio alle 18.00 con le due squadre che poi il 13 maggio si sfideranno, nuovamente all’Olimpico, in finale di Coppa Italia.
Di seguito il calendario della 36ª giornata
08/05/2026 Venerdì 20.45 Torino - Sassuolo
09/05/2026 Sabato 15.00 Cagliari - Udinese
09/05/2026 Sabato 18.00 Lazio - Inter
09/05/2026 Sabato 20.45 Lecce - Juventus
10/05/2026 Domenica 12.30 Verona - Como
10/05/2026 Domenica 15.00 Cremonese - Pisa
10/05/2026 Domenica 15.00 Fiorentina - Genoa
10/05/2026 Domenica 18.00 Parma - Roma
10/05/2026 Domenica 20.45 Milan - Atalanta
11/05/2026 Lunedi 20.45 Napoli -Bologna
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