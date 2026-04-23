Lazio, Sky o Dazn? La programmazione della 36ª giornata
La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari di tutte le gare valide per la trentaseiesima giornata di campionato. La Lazio scenderà in campo all'Olimpico contro l'Inter alle 18:00 di sabato 9 maggio, appena quattro giorni prima di disputare la finale di Coppa Italia contro i nerazzurri. Il match sarà trasmesso in esclusiva da Dazn. Di seguito la programmazione tv completa.
08/05/2026 Venerdì 20.45 Torino - Sassuolo DAZN/SKY
09/05/2026 Sabato 15.00 Cagliari - Udinese DAZN
09/05/2026 Sabato 18.00 Lazio - Inter DAZN
09/05/2026 Sabato 20.45 Lecce - Juventus DAZN/SKY
10/05/2026 Domenica 12.30 Verona - Como DAZN
10/05/2026 Domenica 15.00 Cremonese - Pisa DAZN
10/05/2026 Domenica 15.00 Fiorentina - Genoa DAZN
10/05/2026 Domenica 18.00 Parma - Roma DAZN/SKY
10/05/2026 Domenica 20.45 Milan - Atalanta DAZN
11/05/2026 Lunedì 20.45 Napoli - Bologna DAZN