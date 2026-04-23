Lazio, la Reggiana e una percentuale su Motta: i dettagli dell’affare
Eroe per una notte, ma con la possibilità di diventarlo anche nel lungo periodo. In una stagione complicata, la Lazio ha conquistato la finale di Coppa Italia soprattutto grazie a Edoardo Motta: il giovane portiere si è esaltato ai rigori, parando quattro tiri consecutivi e risultando quindi decisivo.
Accolto come un idolo dai tifosi al ritorno a Fiumicino, Motta si sta rivelando uno dei migliori acquisti del mercato di gennaio e a colpire è anche il costo dell'operazione: appena 1 milione di euro più il 5% alla Reggiana, che lo aveva preso quasi gratis dalla Juventus, che a sua volta vantava il 50% sulla sua futura rivendita.
Quindi i bianconeri hanno incassato 500mila euro, ma vista la giovane età (21 anni) e il potenziale del portiere, in futuro la Reggiana, nonostante il 5%, potrebbe guadagnare ancora di più da una sua eventuale cessione.