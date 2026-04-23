Napoli, Olivera torna sulla Lazio: "Che brutta partita. Dobbiamo cambiare..."
23.04.2026 19:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, il terzino del Napoli Mathías Olivera ha parlato del momento che sta vivendo la formazione azzurra, ormai defilata nella corsa scudetto, tornando sulla sconfitta contro la Lazio al Maradona. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.
"Prima della partita contro il Parma eravamo convinti di fare una buona gara, di portare i tre punti a casa. Purtroppo quel loro gol arrivato nel 1° minuto ha cambiato la gara: penso che abbiamo giocato bene, ma purtroppo non siamo riusciti a fare il secondo gol. Contro la Lazio, invece, sappiamo di aver fatto una brutta partita. Dobbiamo subito cambiare la testa: venerdì c'è la Cremonese e noi vogliamo restare su in classifica per qualificarci in Champions League".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.