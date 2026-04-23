Lazio, Mattei: "Sarri è il regista di un film emozionante"
Raggiunto ai microfoni di Radiosei Stefano Mattei ha detto la sua dopo la conquista da parte della Lazio della qualificazione alla finale di Coppa Italia: “Lo ‘stellone laziale’ interviene nei momenti di difficoltà in soccorso della Lazio e a Bergamo è arrivato a posare la sua mano sulla Lazio. Ieri film emozionante, dal lieto fine, il regista è Sarri".
"La fase difensiva della Lazio inizia a metà campo, più volte Sarri invitava la difesa a salire. C’è un’organizzazione tattica che è il segreto del risultato raggiunto. Con il materiale a disposizione, Sarri ha fatto un miracolo. Il merito principale di Sarri è quello di aver unito la squadra, aver fatto compattare il gruppo".
"Ieri serviva l’impresa, contro l’Inter servirà un miracolo. L’inter non è più forte solo della Lazio, è la squadra più forte del campionato. Tuttavia è importante aver raggiunto la finale, la Lazio così giocherà anche la Supercoppa, poi magari un episodio o un po’ di fortuna, potranno dare una mano".
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