Roma - Ranieri verso la rottura del rapporto: i dettagli
23.04.2026 19:00 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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Dopo le tensioni degli ultimi giorni si va verso un addio anticipato di Claudio Ranieri alla Roma, il tutto dopo le recenti discussioni a distanza con Gasperini. Ricordiamo che Claudio Ranieri è senior advisor con rapporto diretto con la proprietà Friedkin. A quanto risulta a Sky Sport, le parti stanno interrompendo il rapporto. Si attendono versioni ufficiali.