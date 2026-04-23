Paganini: “Manca un rigore alla Lazio! Il voto a Sarri e Motta…”

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La Lazio è in finale di Coppa Italia. Con i quattro rigori consecutivi parati da Motta, i biancocelesti ha battuto l’Atalanta: il 13 maggio affronterà l’Inter. Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Paolo Paganini ha commentato la prestazione della squadra di Sarri, analizzando anche tutta la stagione e il lavoro del tecnico. Di seguito le sue parole.

"Motta? Nella vita ci vuole fortuna, perché Motta che era alla Reggiana è stato pagato 1 mln perché si è fatto male Provedel e Mandas non convinceva Sarri. Ha avuto la fortuna di arrivare, di mettersi in mostra. E' un po' la storia di Vergara al Napoli, che si è imposto perché era la quarta scelta. I giovani ci sono, il problema è la mentalità dei tecnici, che vogliono andare sul sicuro piuttosto che rischiare".

"Episodi arbitrali? Per me è rigore quello della Lazio, come ci stava il gol dell'Atalanta. Io farei una proposta: farei venire gli arbitri inglesi ad arbitrare e vediamo se cambia la prassi, con le sceneggiate e roba varia...".

"Il voto alla stagione di Sarri? 8, perché se analizziamo la Lazio non ha potuto fare mercato in estate, a gennaio i primi due colpi sono stati in uscita, i più forti poi. Poi ha dovuto fare quadrato attorno alla squadra, perché non c'è sintonia con la società. E poi dal punto di vista tattico Sarri ha dato una lezione, vedi a Conte nell'ultima".