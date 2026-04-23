Bucchioni: "Lavoro straordinario di Sarri. Ha dato identità alla Lazio"
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha espresso la sua valutazione sulla stagione di Maurizio Sarri. Queste le sue considerazioni:
"Voto alla stagione di Sarri? 7,5-8. Dobbiamo fare anche altre considerazioni. È una squadra che andava rivisitata ma non è stato fatto a gennaio, anzi sono stati venduti il miglior centrocampista e il centravanti".
"È chiaro che debba esternare il suo malessere Sarri, per la stagione che ha vissuto. I problemi ce li hanno tante squadre, ma come fa a essere soddisfatto un tecnico andato lì con certe idee, poi non ha potuto fare mercato. Ha dato fisionomia a una squadra, identità, si è adattato. Il lavoro dell'allenatore qui si vede in maniera straordinaria. Tenere un gruppo in questa situazione è incredibile, a gennaio si poteva sfasciare tutto. E' frustrante però lavorare in questa situazione".