PRIMAVERA | Lazio, anche Bordon salta il derby con la Roma: il motivo
15.04.2026 16:00 di Christian Gugliotta
Altra tegola per Punzi in vista del derby. Oltre a Cristian Cuzzarella, squalificato per un turno a seguito dell'espulsione rimediata contro il Verona, la Lazio Primavera dovrà fare a meno anche di Ricardo Bordon per la sfida contro la Roma. Nell'ultimo turno di campionato, infatti, il difensore brasiliano (andato anche a segno) era diffidato e avendo ricevuto un cartellino giallo sarà costretto a scontare un turno di squalifica.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.