IL TABELLINO di Frosinone - Lazio Primavera 0-3
Primavera 1 | 35ª giornata
Domenica 26 aprile 2026, ore 15:00
Stadio C.S. Ferentino, Ferentino (FR)
Frosinone - Lazio Primavera 0-3
Marcatori: Farcomeni (39', L), Bordon (52', L)., Sana Fernandes (81', L).
FROSINONE (3-5-2): Rodolfo; Obleac, Pelosi, Luchetti; Toci (71' Colafrancesco), Schietroma, Majdenic (51' Zorzetto), Molignano, Befani (71' Mboumbou); Cichero, Colley (56' Buonpane). A disp.: Minicangeli, Di Giosia, Fiorito, Nodye, Zorzetto, Ceesay, Danieli. All.: Emanuele Pesoli.
LAZIO (3-5-2): D`Alessio; Ciucci, Bordon, Bordoni; Cangemi (46' Iorio), Battisti, Farcomeni (72' Shpuza), Santagostino, Cuzzarella (88' Montano); Serra (72' Sulejmani), Sana Fernandes (84' Trifelli). A disp.: Bosi, Calvani, Gelli, Marinaj, Canali, Pernaselci. All.: Francesco Punzi
Arbitro: Cappai (sez. Cagliari)
Assistenti: Macripò - Di Curzio
NOTE
Ammoniti: Toci (F), Santagostino L), Sana Fernandes (L).
Recupero: 3' s.t.