Lazio, Sarri prepara il piano Coppa Italia: si parte dal turnover con l’Udinese
RASSEGNA STAMPA - Sono ripartiti ieri i lavori a Formello dopo due giorni di meritato riposo per la Lazio a seguito della conquista della finale di Coppa Italia. Proprio l’appuntamento del 13 maggio contro l’Inter diventa a questo punto la data cerchiata in rosso all’interno del centro sportivo biancoceleste.
Prima, però, ci saranno da affrontare tre gare di campionato, a partire da quella di lunedì sera all’Olimpico contro l’Udinese. E proprio nella gara contro i friulani partirà il piano stilato da Sarri e dallo staff per arrivare alla gara di Coppa Italia nella miglior condizione possibile.
Per questo, riporta oggi la Repubblica, quella che si presenterà in campo con l’Udinese sarà una Lazio segnata inevitabilmente dal turnover. Taylor e Noslin, affaticati già prima di Bergamo e rimasti in campo centoventi minuti, dovrebbero avere un turno di riposo. Spazio rispettivamente a Dele-Bashiru e a uno tra Maldini e Dia per sostituirli. Verso il riposo anche Cancellieri a favore di Isaksen, così come tra i terzini con Marusic e Tavares che dovrebbero lasciare il posto a Lazzari e Pellegrini. Senza Gila, alle prese con un lieve infortunio, le ultime ri saranno concentrate sull’alternanza tra Patric e Cataldi e su Zaccagni, da gestire.