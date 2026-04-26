Lazio, Noslin punta l'Inter: "Sarà difficile, ma daremo tutto per vincere la finale"

26.04.2026 13:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Noslin punta l'Inter: "Sarà difficile, ma daremo tutto per vincere la finale"
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All'interno del match program di Lazio - Udinese, l'attaccante biancoceleste Tjjani Noslin è tornato sulla vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta parlando anche della finale contro l'Inter del 13 maggio. Di seguito le sue parole.

"La semifinale contro l'Atalanta ha lasciato tanta felicità, a noi e soprattutto ai tifosi. Abbiamo vinto una partita difficile e siamo contenti di essere arrivati in finale. Ora troveremo Inter, una grande squadra che è in testa al campionato. Sarà una gara complicata ma daremo tutto per regalare il trofeo ai nostri sostenitori".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.