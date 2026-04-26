Hernanes: "Lazio, è una stagione di sacrificio. Contro l'Udinese conterà..."

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - In occasione di Lazio - Udinese, l'ex centrocampista biancoceleste Hernanes è intervenuto ai taccuini de Il Messaggero Veneto. Nel presentare la partita, il brasiliano ha parlato della stagione della squadra di Sarri soffermandosi su alcuni singoli e sulla contestazione dei tifosi. Di seguito le sue parole.

"Aspettiamo la finale, ma intanto questa stagione per la Lazio è stata davvero di sacrificio e complicata a dir poco, con un continuo adattamento a ogni situazione sfavorevole. Prendendo spunto dalla viticoltura, nella quale sono impegnato con la mia azienda, dico che a volte devi salvare il salvabile e il meglio che si può fare è evitare i danni peggiori. A volte non c’è una spiegazione, puoi curare ogni dettaglio, ma poi gira tutto male. Per la gara contro l'Udinese aspettiamo il campo che ha sempre l’ultima parola, ma dopo ogni grande risultato è forte il rischio di un rilassamento, e quindi sarei più propenso ad aspettarmi questa situazione".

"Su Udinese - Lazio sono curioso anch'io, ma come detto conteranno le energie. La Lazio ha cambiato modo di giocare col tempo, adesso tende ad abbassarsi per poi ripartire, un atteggiamento che solitamente l'Udinese propone anche contro squadre a lei superiori, come ha fatto molto bene a San Siro col Milan".

"A me Tavares e Taylor sono molto piaciuti quest’anno e Noslin è una scommessa che dovrebbe essere un po’ più costante. La contestazione dei tifosi? In un club ci sono sempre quattro, cinque componenti che devono andare bene e i tifosi a mio avviso sono una di queste. Una rottura come questa è stata un altro fattore che si è aggiunto alle difficoltà e agli infortuni, e quindi è stato un problema".