Serie A | Inter, Milan e Juve in campo: tutte le gare in programma
Archiviato il sabato di Serie A con le prime quattro gare andate in scena, il 34° turno prosegue con altri quattro incontri. Ad aprire la domenica sarà il lunch match delle 12:30, nel quale la Fiorentina ospiterà al Franchi il Sassuolo per blindare definitivamente la salvezza. Alle 15:00 toccherà a Genoa e Como, con i lariani che proveranno a espugnare Marassi per non perdere definitivamente il treno Champions.
Alle ore 18:00 il Torino accoglierà l'Inter capolista, ormai a una manciata di punti dall'aritmetica per lo Scudetto, mentre alle 20:45 andrà in scena il big match di giornata tra Milan e Juventus. A San Siro, i rossoneri andranno a caccia tre punti per agganciare il Napoli al secondo posto, mentre i bianconeri cercheranno di agganciare in classifica proprio la squadra di Allegri, così da andare a più cinque sul quinto posto e avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione in Champions.