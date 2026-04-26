Lazio, i gol arrivano dal centrocampo: Taylor e Basic salvano l’attacco

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RASSEGNA STAMPA - Quando l’attacco spara a salve, arriva a supporto il centrocampo. È questa l’ultima novità della Lazio targata Maurizio Sarri. Nelle ultime settimane l’allenatore biancoceleste è riuscito anche a ritrovare i gol delle mezzali, cruciali in una squadra che non ha un giocatore sopra le 4 reti stagionali.

I numeri certificano l’importanza delle mezzali: come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, nelle ultime quattro partite di Serie A la Lazio ha trovato tre gol e due assist, tutti grazie al lavoro congiunto di Basic e soprattutto Taylor. L’olandese è il vero trascinatore della squadra biancoceleste: doppietta col Bologna, poi l’assist contro il Parma e contro il Napoli.

Non è un caso che non abbia finora mai lasciato il campo dal suo arrivo alla Lazio: oltre a gol e assist, Taylor porta anche dinamismo e qualità. In poche settimane è diventato il punto di riferimento di un centrocampo che dopo l’infortunio ha ritrovato anche Basic e con lui maggiore equilibrio. E non a caso, tolta la gara con la Fiorentina, sono tornati anche gol e assist di un reparto chiave per l’idea calcistica di Sarri.