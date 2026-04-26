Calciomercato Lazio | L’ultima idea per la difesa arriva dalla Croazia: l’identikit
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Riflessioni in corso per il futuro in casa Lazio. La società sarà chiamata a intervenire in modo deciso sul mercato soprattutto per rinforzare un reparto, la difesa, che rischia di perdere tutti i suoi interpreti migliori.
Da qui i tanti nomi già accostati nel reparto alla Lazio. L’ultimo di questi è spagnolo, ma gioca in Croazia da un anno dopo essere cresciuto nel Barcellona B. Si tratta di Sergi Dominguez, oggi alla Dinamo Zagabria. Si tratta di un nome che vi avevamo già riportato, rilanciato oggi dal Corriere dello Sport.
Centrale roccioso alto 191 centimetri, Sergi Dominguez è di piede destro e in Italia è seguito anche dal Napoli, dopo essersi affermato tra le principali sorprese del campionato croato con due gol e tre assist in trentotto presenze. Ha una valutazione di circa 10 milioni, più o meno dieci volte la cifra versata dai croati al Barcellona che mantiene una percentuale sulla rivendita.