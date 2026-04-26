Lazio, una difesa a rischio: tutti i centrali tranne Provstgaard in scadenza nel 2027

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RASSEGNA STAMPA - Rischia di perdere il suo muro la Lazio. Al termine della stagione i biancocelesti saranno infatti costretti a riflettere sui movimenti al centro della difesa, per evitare brutte sorprese nell’estate successiva.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, tutto il pacchetto di centrali tranne Provstgaard è in scadenza nel 2027. I due titolari, Gila e Romagnoli, rappresentano le due situazioni più spinose. Lo spagnolo non rinnoverà con la Lazio e su di lui si scatenerà un’asta estiva, per quanto la scadenza vicina non possa lasciare immaginare cifre particolarmente elevate. L’ex rossonero, invece, era pronto a partire a gennaio e ipotizzare un rinnovo è oggi molto difficile.

Diversa la situazione per Gigot e Patric. Il francese non fa parte dei piani del club visto anche il pesante stipendio e, dopo aver passato l’ultimo anno in infermeria, si proverà a cederlo in estate. Rimarrà alla Lazio invece lo spagnolo, reinventato anche in mediana. Tra tutti, è quello che ha più chance di rinnovo nonostante i 33 anni.