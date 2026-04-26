Lazio, Gila è indispensabile per Sarri: i numeri lo incoronano

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RASSEGNA STAMPA - In una stagione complicata per la Lazio, una delle note più positive è stata la difesa. Se l'attacco biancoceleste ha fatto enorme fatica a trovare la via del gol, a tenere a galla la squadra di Sarri ci ha pensato un reparto arretrato solido, che è riuscito spesso a mantenere la porta inviolata. Buona parte del merito è di Mario Gila che, tolto qualche svarione, ha mantenuto il suo rendimento su standard elevatissimi, attirando su di sé l'interesse di molti club per l'estate.

Scaltro nei duelli, dominante nel gioco aereo e intraprendente palla al piede. Lo spagnolo si è consacrato come uno dei difensori più affidabili del nostro campionato e a confermarlo sono i numeri. Come riportato dal Corriere dello Sport, in questa stagione solo Tiago Gabriel del Lecce (67.9%) vanta una percentuale di duelli aerei vinti superiore a quella di Gila (67.2%). Nella Lazio, è il giocatore con più palloni recuperati in Serie A (125), oltre a essere quello con più respinte difensive di testa in tutte le competizioni (60) e con più tiri ribattuti (20).

L'ex Real è troppo importante per la Lazio, che senza di lui fa molta più fatica. Con Gila in campo, i biancocelesti hanno una percentuale di vittorie del 39.3% e una media punti di 1.5 a partita, mentre quando non c'è si scende al 20% e a una media di 1 punto per gara. Quando c'è si sente e anche per questo il suo inevitabile futuro addio andrebbe rimandato il più possibile.