Caos arbitri, Cesari: “Soldi e politica il problema. Va rifondato tutto“
RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista sulle colonne del Corriere della Sera a Graziano Cesari. L’ex arbitro, oggi commentatore per Mediaset, è intervenuto in merito all’ennesimo caso che ha sconvolto il calcio italiano legato all’indagine per frode sportiva che vede coinvolto Gianluca Rocchi. L’ex fischietto non ha dubbi: “Il problema sono i soldi. I soldi”.
“Ne girano troppi. Quindi aumentano le tensioni, le antipatie, i veleni” spiega Cesari. “Al di là dell’inchiesta, della quale non conosco i dettagli, sono certo che la crisi degli arbitri italiani nasce così. Noi, ai nostri tempi, guadagnavamo poco. Non era un lavoro ma una missione”.
“Occorre un cambio culturale, ampio, serio. Il problema parte dall’alto. Il presidente è inibito. Come si fa? Chi va in Federcalcio, in Lega, chi prende le difese degli arbitri? Rocchi si è ritrovato a dover coprire anche un ruolo politico, ma il suo è tecnico. Tutto il peso è sulle sue spalle. L’origine del male, della crisi di tutto il sistema, parte dall’alto. Oggi c’è troppa politica, troppi inciuci”.