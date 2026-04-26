Lazio, Noslin esalta Motta: "Si è fatto trovare pronto". E per la finale...
26.04.2026 14:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervistato dalla Lazio all'interno del match program per la sfida contro l'Udinese, l'attaccante biancoceleste Tijjani Noslin è tornato sulla vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta e sulla prestazione di Edoardo Motta. Il giovane portiere classe 2005 ha regalato la finale alla squadra di Sarri parando ben quattro rigori di fila.
Di seguito le sue parole: "Motta? Edoardo si è sempre allenato bene, è stato bravo a farsi trovare pronto dopo l'infortunio di Provedel. Spero possa continuare così e aiutarci a vincere la Coppa Italia, sono molto orgoglioso della sua crescita".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.