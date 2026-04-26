GOSSIP | Geolier - Chiara Frattesi, è crisi? Ecco l'indizio che...
26.04.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Negli ultimi giorni non si è parlato d'altro: Chiara Frattesi e Geolier sono in crisi. La voce era partita da alcune foto in cui si vedevano i due litigare in maniera accesa. Alcune foto sui social però hanno smentito tutto, confermando la relazione... <<< CLICCA QUI PER L'ARTICOLO >>>
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.