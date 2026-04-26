Lazio, se la sblocchi è fatta: Sarri domina quando segna il primo gol

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RASSEGNA STAMPA - Si dice che chi ben comincia sia già a meta dell'opera, ma per la Lazio è addirittura garanzia di successo. Quando i biancocelesti sono riusciti a sbloccare la partita, in questa stagione hanno sempre portato a casa un risultato positivo, la maggior parte delle volte accompagnato anche dalla rete inviolata. Come evidenziato da Il Messaggero, infatti, nelle 19 partite in cui ha segnato il primo gol, la squadra di Sarri ha ottenuto 13 vittorie e 6 pareggi, oltre a ben 11 clean sheet.

Una volta in vantaggio la Lazio è praticamente impossibile da colpire e solo Bologna, Fiorentina, Udinese, Juventus e Atalanta in coppa sono riuscite a farle gol. Nelle due semifinali con la Dea, i biancocelesti hanno allentato subito la tensione subendo tre gol tra andata e ritorno dopo essere andati avanti. In molte altre situazioni, però, la difesa è divenuta impenetrabile, permettendo a Sarri di conquistare punti preziosi.