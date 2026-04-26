Conceicao alla Lazio, parla il figlio: "Ricordo i cori dei tifosi, Roma è casa"

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RASSEGNA STAMPA - Un altro Conceicao con la Lazio nel cuore. Ai taccuini di Tuttosport ha parlato Sergio: non il padre, ma l'altro figlio oltre Francisco della Juventus. Attualmente gioca all'Ael Limassol a Cipro, ma della Roma biancoceleste si ricorda tutto. Di seguito le sue parole.

"Intanto ho imparato prima l’italiano del portoghese. I primi ricordi iniziano dal 1998, quando papà si è trasferito a Roma, che è la mia seconda città dopo Oporto. Ho qualche flash di quando era all’Inter e poi il ritorno alla Lazio, con Mancini allenatore. So ancora tutte le canzoni dei tifosi biancocelesti".

"La Serie A? Mi piacerebbe, sì. Ho lavorato con Tramezzani e Camoranesi a Cipro: mi hanno parlato tanto della Serie A, per cui sarebbe proprio bello venire da voi. Per qualsiasi difesa a tre sarei perfetto".