Inchiesta arbitri, parla il Giudice di Calciopoli: "L'indagine è solo all'inizio"

Il calcio italiano è stato travolto da una nuova inchiesta della magistratura. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva, una vicenda che sta facendo inevitabilmente riaffiorare il ricordo di Calciopoli. All'epoca, undici imputati richiesero il rito abbreviato e sette di essi vennero assolti dal giudice della Procura di Napoli Eduardo De Gregorio. Tra questi c'era anche lo stesso Rocchi: "Le prove portate in giudizio dall'accusa non erano adeguate a sostenere la condanna", spiega proprio di Gregorio a Repubblica.

Su quanto circolato nelle ultime ore, il magistrato, oggi in pensione, non si è sbilanciato: "È troppo presto per commentare una notizia che, in questa fase, fa riferimento solo a un invito a comparire. L'indagine è appena agli inizi, dovrà seguire i tempi e i ritmi del procedimento pena".

Quella di Calciopoli è stata un'occasione persa afferma De Gregorio, secondo il quale il calcio italiano non è stato in grado di rinnovarsi. Per lui servirebbe: "Un rinnovamento radicale di vertici e mentalità, tanto in federazione quanto in Lega. magari con calciatori ai vertici, così che possano mettere a disposizione la propria esperienza".